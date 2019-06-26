Москва, , 07:49 — REGNUM

Торги по нефти 25 июня завершились ростом на 1,61%. Цена закрылась на отметке 65,80. Нефтяной рынок поддерживается обострением напряженности между США и Ираном, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Цена нащупала поддержку на уровне $59,42 и сейчас торгуется на отметке $65,87. Нефть подорожала на 10,8% на фоне роста геополитических рисков. Плюс благоприятная техническая картина. Краткосрочные спекулянты для торговых сделок используют технический анализ, поэтому часто рынок движется против фундаментальных новостей.

Сегодня, 26 июня, на торгах в Азии баррель Brent подорожал на 0,11%, до $65,87. До $69,20 все свободно. Сегодня стоит обратить внимание на отчет минэнерго США по запасам нефти. Он может стать новым триггером для повышения котировок при сокращении запасов нефти за минувшую неделю.

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