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Нефть Brent завершает торги выше $65 за баррель

Экономика

WTI просела до $57,83 за баррель

Лондон, 25 июня 2019, 23:21 — REGNUM  Нефтяные фьючерсы двух основных марок — Brent и WTI — заканчивают торги разнонаправленно, 25 июня передает агентство Reuters.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent вырос в цене на 19 центов (0,3%), до $65,05 за баррель. Фьючерсы на WTI к концу торгов подешевел на 7 центов (0,1%), до $57,83 за баррель.

«В ближайшие пару дней у вас будут проблемы с выбором. Это перетягивание каната между «бычьими» и «медвежьими» сигналами», — отмечает стратег RJO Futures Джош Грейвс.

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