На нефтяном рынке «царит хаос»

Москва, , 12:52 — REGNUM Глобальный нефтяной рынок сейчас находится под действием разнонаправленных факторов, что препятствуют как его росту, так и снижению. Опасения по поводу снижения спроса на энергоносители из-за торговых споров между США и Китаем, а также напряженность на Ближнем Востоке создают неопределенность для участников рынка, которым трудно спрогнозировать будущее движение нефтяных котировок, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Фьючерсы на нефть марки Brent 25 июня торгуются в $64,52 за баррель, а фьючерсы на сланцевую нефть марки (WTI) торгуются по цене $57,68 за баррель. Новые санкции против Ирана, которые были объявлены США могут в долгосрочной перспективе поддержать цены на нефть. С другой стороны, саммит G20 на котором возможно будет решен торговый конфликт между Америкой и Китаем, создает определенные надежды, но также и вызывает опасения, что сделки не будет.

«Логично предположить, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин не придут к общему консенсусу. Таков сценарий маловероятен в силу недавнего обострения их взаимоотношений. Именно по этой причине заседание стран ОПЕК было перенесено на начало июля. Необходимо осознать полную картину будущих планов США и Китая, а главное будет ли снижен спрос на энергоносители», — отметил эксперт.

Страны ОПЕК, включая Россию должны будут договориться об объемах сокращения добычи нефти, чтобы стабилизировать глобальный нефтяной рынок. Напряженность на Ближнем Востоке поддержала нефтяные цены. Вопрос в том, как долго она будет продолжаться и будет ли усугубляться. Учитывая, что ни Иран, ни США не хотят войны, но тем не менее ситуация между ними накаляется. В этой связи множество спекулятивных операций будут происходить на фьючерсном рынке, поскольку его участники быстро реагируют на разного рода новости.

«Пока сохраняются текущие внешние условия, а крупные участники рынка ожидают саммита G20 и заседания стран ОПЕК, нефтяной рынок будет находится под в полной энтропии. В этой связи ценовой диапазон для нефти марки Brent можно обозначить от $64,00 до 66,00 за баррель. Для сланцевой нефти марки WTI диапазон цен будет варьироваться от $56,00 до 59,00 за баррель», — считает Гасанов.

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