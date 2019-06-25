Самолеты «Люфтганзы» больше не будут летать в Туркмению

Ашхабад, , 17:26 — REGNUM Самолеты «Люфтганзы» («Lufthansa») прекратят полеты в столицу Туркмении осенью текущего года. Об этом сообщает «Хроника Туркменистана» со ссылкой на информацию, поступившую от официального представителя авиакомпании.

По его словам, крупнейший немецкий авиаперевозчик закроет рейсы по маршруту «Франкфурт — Ашхабад — Франкфурт» по «техническим причинам». Последний рейс в туркменскую столицу будет выполнен 25 октября 2019 года, а из Ашхабада во Франкфурт — 26 октября 2019 года.

ИА REGNUM напоминает, что начиная с февраля 2019 года воздушным судам государственной авиакомпании «Туркменские авиалинии» запрещено совершать летать над территорией Европейского союза. Запрет был введен по инициативе Европейского агентства по авиационной безопасности.

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