Доллар прилично просел не только против рубля

Москва, , 15:46 — REGNUM Доллар уже прилично просел не только против рубля, прочно обосновавшись ниже уровня 63, но и против большинства мировых валют. За неделю «американец» потерял против евро 1,2%, против британского фунта 1,1%, китайского юаня — 0,75%, аргентинского песо — 2%, турецкой лиры (несмотря на сложную политическую ситуацию в стране и неоднозначные рейтинги президента Эрдогана) — 0,42%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

«Основной причиной такой необычной картины стали итоги последнего заседания ФРС США 19 июня, в результате которого ФРС сохранила базовую ставку на текущем уровне в 2,25−2,5%, но её председатель Джером Пауэлл несколько смягчил свою риторику, допустив возможность разворота монетарной политики вспять. Это обстоятельство оценивается как негатив для доллара и позитив для всех прочих мировых валют, включая и рубль», — отметил эксперт.

Эта неделя — достаточно важная для рубля, поскольку рубль укрепляется на фоне коррекции доллара, но и сама неделя в плане её повестки будет необычной. Напомним, саммит G20 в Осаке начнётся 27 июня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что намерен в ходе «двадцатки» провести встречу как с Владимиром Путиным, так и с главой КНР Си Цзиньпином. Теперь понятно, что большинство традиционных факторов влияния на курсообразование рубля отходят на второй план.

«Укрепление рубля имеет высокие потенциалы к ускорению, что позволит ему практически беспрепятственно проткнуть отметку 61 и приблизиться к психологически важному рубежу 60 рублей за доллар уже в самой ближайшей перспективе.

В противном случае, если что-то пойдёт не так, то, наоборот, укрепление отечественной валюты, скорее всего, остановится, и рубль вновь будет поглядывать на отметку 63 — даже на фоне продолжающегося мягкого ослабления доллара к мировым валютам», — полагает Рожанковский.

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