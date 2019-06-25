Рубль обновил почти однолетние минимумы

Москва, , 12:42 — REGNUM Несмотря на преимущественно негативную динамику на фондовых площадках, включая российский, а также отсутствие внятных сигналов с рынка нефти, рубль продолжает восхождение на торгах 25 июня, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Пара доллар/рубль обновила почти однолетние минимумы под отметкой 62,50 руб. и пытается совершить отскок. Отсутствие интереса к рисковым активам не мешает нашей валюте преодолевать новые препятствия, но по мере покорения вершин потенциал дальнейшего роста постепенно исчерпывается», — отметил эксперт.

С завершением текущей недели эффект от налогового периода сойдет на нет, и рублю станет сложнее игнорировать негатив, особенно в условиях перекупленности. Ситуация на рынке нефти немного улучшилась благодаря геополитике, но остается нестабильной, и в случае спада напряженности между США и Ираном может последовать довольно глубокая нисходящая коррекция, которую рубль, учитывая текущие высокие уровни, вряд ли сможет оставить без внимания.

«Более широкая картина показывает, что во многом текущее ралли «россиянина» обязано повсеместными распродажами доллара. Но после довольно серьезной просадки, смирившись с перспективой снижения ставок ФРС, американская валюта может перейти как минимум к технической коррекции.

Причем в случае прогресса в переговорах США и КНР доллар получит стимул к росту, поскольку такой сценарий автоматически снизит угрозу возобновления смягчения политики в Штатах», — считает Николаев.

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