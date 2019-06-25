Протесты в Грузии: «Россия может пойти на ужесточение позиции»

Москва, , 14:22 — REGNUM С учётом сложной политической обстановки в Грузии Россия может ужесточить свою реакцию на события в Тбилиси. Об этом заявил заместитель заведующего кафедрой стран постсоветского зарубежья РГГУ Александр Гущин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

«Решение по прекращению авиаперелётов весьма жёсткое. Но надо понимать психологию наших властей и того, что происходит по периметру наших границ. Сегодня в этой ситуации украинского кризиса, отношения Запада, на другое мы вряд ли можно рассчитывать», — заявил Гущин.

«От этого обе стороны страдают, но, принимая во внимание, что впереди очень сложный выборный год в Грузии, здесь не исключено и ужесточение нашей позиции. Тем более, что, как я понимаю, наше руководство осознаёт: мы можем говорить 40% или 70% пророссийского населения за нас, но политически эти люди никак не институционализированы в Грузии», — подчеркнул он.

В этом отношении даже Украина выглядит даже в более благоприятном свете для России, чем Грузия, считает эксперт.

«Если об Украине мы можем ещё говорить, что там есть оппозиционный блок, оппозиционная платформа, статусные люди, которые известны всем и выступают даже посредниками, то (в Грузии) этого ничего нет», — отметил Гущин.

«Нам нужно просто понимать, что те люди, которые стоят против «Грузинской мечты», гораздо опаснее и гораздо серьёзнее, сложнее будут для нас, чем те, что есть сейчас», — добавил он.

20 июня в Тбилиси началась акция протеста в связи с проведением в Тбилиси сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). После попыток захвата здания парламента полиция привела в исполнение решение о разгоне митинга, в результате чего пострадало более 200 человек. Протесты сопровождались антироссийскими высказываниями высокопоставленных лиц, в ответ на что в Москве решили приостановить авиасообщение с Грузией.