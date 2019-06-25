На рынке нефти сохраняется «нервозная» ситуация

Москва, , 08:51 — REGNUM Понедельник (24 июня) выдался нестабильным на рынке нефти. После попыток прорваться через барьер на отметке $65 за баррель нефть марки Brent скатилась к дневным минимумам в районе $63,35, после чего обосновалась вблизи уровня $64, завершив день с понижением на 1,3%, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Нервозное поведение инвесторов можно объяснить отсутствием определенности на геополитическом фронте, а точнее — неоднозначными сигналами. Трамп подписал указ о введении «жестких санкций» против Ирана и дал понять, что продолжит усиливать давление на страну. Однако ограничения коснулись трех высших иранских военных руководителей, что не предполагает влияния на рынок нефти. Тем временем Тегеран заявил, что диалога между двумя странами не будет в условиях новых санкций», — отметил эксперт.

Таким образом, напряженность сохраняется, но участники рынка пока решили не торопиться с дальнейшими покупками фьючерсов, рассчитывая на прояснение ситуации и, возможно, смягчение конфликта после недавних комментариев Трампа о том, что тот не хочет войны с Ираном.

«В ближайшее время участники нефтяного рынка продолжат следить за развитием событий на этом фронте, что может обусловить сохранение волатильности котировок. Признаки более серьезной эскалации напряженности способны спровоцировать новое ралли. Но важно помнить, что американский лидер не заинтересован в росте цен на энергоносители, а значит, скорее всего, будет действовать осторожно», — полагает Николаев.

Читайте также: Цена на нефть корректируется перед новым ростом