Цена на нефть корректируется перед новым ростом

Москва, , 07:12 — REGNUM Торги по нефти сорта Brent 24 июня завершились снижением на 0,86%, до $64,76. Падение было незначительное и на данный момент рассматривается как нисходящая коррекция к последнему росту на фоне напряженности в отношениях между Ираном и США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Не стоит также забывать, из-за торговых войн США со своими партнерами, инвесторы опасаются снижения спроса на нефть. Поэтому внимание участников рынка сейчас приковано к встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20.

Если Вашингтону и Пекину удастся договориться, то рост котировок ускорится до $70 за баррель. Если нет, то цена останется торговаться в диапазоне $60−66.

Сегодня, 25 июня, на торгах в Азии цена на баррель Brent снизилась на 0,81%, до $64,23. Поддержка расположена на $64,00. От неё стоит ожидать возобновления роста до $65,70.

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