Москва, , 15:55 — REGNUM Волатильность изменения цен на нефть снизится, так как спекулянты озабочены комментариями из США относительно Ирана. На прошлой неделе, в ночь с 19 на 20 июня, президент США Дональд Трамп приказал нанести удар по Ирану, однако быстро передумал. Цены на нефть отреагировали на эти новости ростом, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «Эксперт Плюс» Кирилл Стариков.

«Сегодня, 24 июня, США ввели новые масштабные санкции против Ирана. То есть идет активное насыщение информационного поля угрозами в поставках нефти по миру. Пока нет никакой важной статистики из США можно рассчитывать, что поводом для торговый активности по рынку энергоресурсов будут именно сообщения по теме США и Ирана», — полагает эксперт.

В случае начала полномасштабной военной операции США против Ирана Ормузский пролив, вероятно, окажется перекрытым, что спровоцирует взлет цен на нефть. И целью роста для Brent будет даже не отметка $100 за баррель.

«Потому, учитывая наличие серьезных рисков для ценовой стабильности рынка энергоресурсов, до момента, пока не разъяснится серьезность намерений Трампа по этому вопросу, колебания цен на нефть будут незначительными. В перспективе на 25 июня диапазон колебания будет ограничен уровнями $64 — 66 за баррель Brent», — считает Стариков.

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