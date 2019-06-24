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Bitcoin держится выше $11 тыс. после резкого роста за выходные

Экономика

Рост Bitcoin связывается с запуском соцсетью Facebook криптовалюты Libra

Bitcoin держится выше $11 тыс. после резкого роста за выходные
Иллюстрация: Pxhere.com
Bitcoin

Лондон, 24 июня 2019, 22:25 — REGNUM  Криптовалюта Bitcoin оценивается выше $11 тыс. после скачка на 10% за прошедшие выходные, 24 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент один «биткоин» оценивается на бирже Bitstamp в $11 039,62. В воскресенье 23 июня на Bitstamp за один «биткоин» предлагалось $11 247,62 — это максимум цены с марта 2018 года.

Рост Bitcoin связывается с запуском соцсетью Facebook криптовалюты Libra, что вызвало всплеск доверия ко всем основным криптовалютам.

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