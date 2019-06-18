Запуск Facebook криптовалюты Libra «потрясет мировую банковскуюй систему»

Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Facebook представила собственную криптовалюту, которая получила название Libra. Ожидается, что компания запустит её в 2020 году. Об этом 18 июня сообщила газета The Guardian.

Совершать транзакции пользователи смогут при помощи специального отдельного приложения. Издание отмечает, что после своего полноценного запуска Libra позволит миллиардам пользователей совершать финансовые транзакции по всему миру, что может привести к «потрясению мировой банковской системы».

Кроме того, эксперты считают, что последние скандалы вокруг Facebook, связанные с утечками персональных данных пользователей, заставят регуляторов пристально наблюдать за этой сферой деятельности компании.

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Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на инсайдеров сообщило, что Facebook выпустит Libra в партнёрстве с Visa, Mastercard, PayPal и Uber. Ожидается, что каждый из участников проекта вложит в него около $10 млн.

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