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Трамп заявил, что США не должны защищать чужие танкеры в Ормузском проливе

Политика

«Это всегда было опасным путешествием»

Вашингтон, 24 июня 2019, 19:48 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп уверен, что американским военным «вообще не нужно» находиться в Ормузском проливе для охраны морских перевозок, 24 июня передает агентство Reuters.

Трамп отметил, что значительная часть нефти через пролив поступает в Японию и Китай, и этим странам неплохо было бы защищать собственные танкеры.

«Страны должны защищать свои собственные корабли. Это всегда было опасным путешествием», — заявил Трамп .

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