В России на 33% вырос вторичный рынок электрокаров

Москва, , 13:23 — REGNUM В России в мае 2019 года было продано 247 электрических автомобилей, что на 33% больше, чем в мае 2018 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Среди подержанных электрокаров самой покупаемой моделью в мае стал японский электрокар Nissan Leaf. За месяц его приобрели 227 автолюбителей. Таким образом, более 90% всех продаж подержанных электромобилей пришлись на эту модель.

Кроме того, перепродали свои электрокары владельцы шести отечественных Lada Ellada и шести машин Mitsubishi i-MiEV. Электрический BMW i3 продали четыре автолюбителя, Tesla S перепродали два человека. Также в России перепродали по одному экземпляру Renault Twizy и Tesla X.

Самое большое количество перепродаж было совершено в Иркутской области. Здесь было реализовано 38 электрокаров. На втором месте — Приморский край (24 ед.). На третьей строчке — Краснодарский край (20 ед.).

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