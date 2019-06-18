В Поволжье самые «молодые» машины с пробегом — СМИ

Москва, , 15:07 — REGNUM Самый маленький средний возраст авто с пробегом в Приволжском федеральном округе. Об этом 18 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам января — мая 2019 года в Приволжском федеральном округе средний возраст подержанных авто составил 10,1 года. Стоит отметить, что в Татарии этот показатель ещё меньше — 8,9 года.

Второе место среди федеральных округов и субъектов РФ занимает Северный Кавказ. Там средний возраст авто с пробегом равен 10,2 года. Причём в Чечне он самый низкий в России — 8,5 года.

На третьей строчке рейтинга расположился Центральный округ (10,5 года).

Четвёртое и пятое места у Северо-Западного (10,9 года) и Уральского округах (11 лет) соответственно.

Читайте также: Названа средневзвешенная цена авто с пробегом на рынке России