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В Поволжье самые «молодые» машины с пробегом — СМИ

Техника

По итогам пяти месяцев 2019 года

Москва, 18 июня 2019, 15:07 — REGNUM  Самый маленький средний возраст авто с пробегом в Приволжском федеральном округе. Об этом 18 июня сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По итогам января — мая 2019 года в Приволжском федеральном округе средний возраст подержанных авто составил 10,1 года. Стоит отметить, что в Татарии этот показатель ещё меньше — 8,9 года.

Второе место среди федеральных округов и субъектов РФ занимает Северный Кавказ. Там средний возраст авто с пробегом равен 10,2 года. Причём в Чечне он самый низкий в России — 8,5 года.

На третьей строчке рейтинга расположился Центральный округ (10,5 года).

Четвёртое и пятое места у Северо-Западного (10,9 года) и Уральского округах (11 лет) соответственно.

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