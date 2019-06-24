В России усилили контроль за качеством вина из Грузии

Москва, , 12:54 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) усилила контроль за качеством алкогольной продукции из Грузии, сообщает 24 июня пресс-служба ведомства.

Отмечается, что с 2014 по 2018 годы количество алкогольной продукции из Грузии, которая не соответствует обязательным требованиям, увеличилось в 2,9 раза — до 203 тыс. литров.

Речь идет о винах производства «Багратиони-1882», «Болеро энд Компани», «Кахетинское Традиционное Виноделие», «Бадагони», «Дом Грузинского Вина», «Корпорация Грузинское Вино», «Компания Грузинских Вин и Алкогольных Напитков» и «Батоно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам защиты прав граждан России из-за ситуации в Грузии. Телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8−800−555−49−43 (звонок бесплатный). За два дня работы на горячую линию поступило более 700 звонков.

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