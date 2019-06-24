Жители РФ назвали плюсы и минусы четырёхдневного режима работы

Москва, , 11:11 — REGNUM Главные преимущества четырёхдневной рабочей недели — улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни и возможность нормально отдохнуть (22%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению 17% опрошенных, сокращение рабочей недели позволит больше времени проводить с семьей, освободит время для занятий личными делами и творчеством (11%).

При этом 52%; считают, что если перейти на четырёхдневку, то это вряд ли существенно скажется на улучшении здоровья российских граждан. 37% опрошенных не видят никаких положительных последствий этого перехода.

Противники уверены, что сокращение рабочей недели снизит зарплату, уровень жизни, ускорит рост цен (43%), начнут возникать различные социальные болезни (14%).

А по мнению большинства скептиков (67%), четырёхдневная рабочая неделя приведет к снижению объемов производства. Чаще других та считают сельские жители (72%).

Опрос проведен 13 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, около половины российских граждан — 48% — не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю.

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