Четырёхдневная рабочая неделя: что это означает для граждан

Москва, , 09:23 — REGNUM Все инициативы правительства РФ и следующие за ним опросы ВЦИОМ, в частности о четырёхдневной рабочей неделе, думаю, пугают российских граждан. Ничего хорошего большинство населения от власти не ждет, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель «Института региональной экспертизы» Дмитрий Михайличенко.

«Люди хотят просто быть оставленными в покое. Заниматься своими делами и, по возможности, не влачить нищенское существование. С учетом структурных проблем в экономике, четырехдневная рабочая неделя означает только сокращение доходов», — считает эксперт.

По его словам, значительная часть населения страны живет вне трудового регулирования (40 часовая рабочая неделя, социальное страхование и т. д.).

«Так что это заявление премьер-министра Дмитрия Медведева я воспринимаю как попытку создать инфоповод, протестировать общественное мнение. Реального воплощения эти слова пока не получат. Ну, а отношение населения России, зафиксированное ВЦИОМ, к этому достаточно скептическое. Большинство граждан не ждут ничего хорошего от власти», — высказал свою точку зрения Михайличенко.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, около половины российских граждан — 48% — не одобряют возможный переход на четырёхдневную рабочую неделю.

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