Правительство Хабаровского края намерено добиться режима «открытого неба»

Хабаровск, , 07:55 — REGNUM В Хабаровском крае власти намерены добиваться для аэропорта «Новый» режима «открытого неба» — пятой и шестой степеней свободы воздуха. Это необходимо для развития авиаперевозок в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

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В правительстве создана межведомственная группа, которая работает над развитием авиаперевозок в крае. В комиссию входят представители аэропортов, авиакомпаний, аэронавигации и надзорных структур. В начале июля комиссия должна представить главе региона документ, в котором будет отражена концепция развития авиаперевозок внутри края, межрегиональных и международных.

«Мы планируем развивать краевой аэропорт как хаб и добиться присвоения ему возможностей пятой и шестой степеней «свободы воздуха». Пятая степень даёт авиакомпаниям право перевозить за плату пассажиров и грузы из одного иностранного государства в другое при полёте в свою страну, причем во всех пунктах посадки продаются билеты для полёта в любой из этих пунктов в любом направлении. Шестая степень «свободы воздуха» даёт право на перевозку пассажиров и груза из одной страны в другую с остановкой в своей стране», — объяснил министр транспорта и дорожного хозяйства края Валерий Немытов.

В перспективе, по словам министра, это снизит стоимость авиабилетов для граждан. Сегодня такими правами пользуется только Владивосток. Но он работает в рамках этого режима только с аэропортами Южной Кореи.

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«Сегодня Приморье наращивает количество пассажиров, а Хабаровский край в течение последних пяти лет, к сожалению, стоит на месте. При этом всем известно, что у нас более удобные логистические пути. Режим «открытого неба» позволил бы нам увеличить количество направлений, увеличить пассажиропоток. Это дополнительные возможности для Хабаровского края и Хабаровска», — отметил Немытов.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтранс РФ много лет держит небо над Хабаровском закрытым, несмотря на многочисленные обращения краевых властей. В последний раз Минтранс отказал региону в 2018 году, мотивируя это необходимостью поддержки российских перевозчиков. При этом соседнее Приморье такой режим получило. Что же касается «поддержки отечественных авиакомпаний», то госкомпания «Аэрофлот», после последнего отказа Минтранса, не только не увеличила количество рейсов в Хабаровск, но, напротив, сократила их до минимума. Из Хабаровска в Москву, например, оставлен всего один рейс в день. Функции свои «Аэрофлот» передал дочерней «России», которая не пользуется популярностью.