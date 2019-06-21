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Нефть растёт из-за эскалации конфликта США и Ирана

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 21 июня

Нефть растёт из-за эскалации конфликта США и Ирана
skeeze
Добыча нефти

Москва, 21 июня 2019, 07:20 — REGNUM  По итогам торгов 20 июня нефть сорта Brent подорожала на 3,72%, до $64,51. Цена подскочила после того, как Иран сбил военный беспилотник США. Иран заявил, что сбил беспилотник в своем воздушном пространстве, США — что он был сбит над международными водами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Сегодня, 21 июня, нефть торгуется в небольшом минусе. Цена корректируется после вчерашнего роста. Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке возросла.

Президент США в Twitter написал, что Тегеран совершил «большую ошибку». США могут нанести военный удар по Ирану. Они могут это сделать, не задумываясь, никого не спрашивая. Стоит вспомнить, как они наносили авиаудары по Ираку, Ливии и Сирии.

Утром 21 июня нефть марки Brent стоит $64,60. После роста выше $63,80 покупателям открылась дорога к уровню $69. Не думаю, что США успокоятся.

Эскалация конфликта между Ираном и США, приближающаяся встреча ОПЕК, а также сокращение запасов нефти будут поддерживать нефтяной рынок до конца июня.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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