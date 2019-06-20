Нефть Brent приближается к $65 за баррель

Лондон, , 23:21 — REGNUM Мировые цены на нефть выросли на 5% по отношению к уровню закрытия прошлых торгов, 20 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent выросла в цене на $2,77 (4,48%), до $64,59 за баррель. Нефть WTI подорожала на $3,26 (6,04%), до $57,23 за баррель.

К резкому росту цен привела эскалация напряженности на Ближнем Востоке из-за инцидента с беспилотником США, сбитым Ираном в Ормузском проливе.

Читайте также: Краткосрочный рост цен на нефть до $65 «возможен»