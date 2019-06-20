Четверг, 20 Июня 2019 года
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Нефть Brent приближается к $65 за баррель

Экономика

WTI — уже выше $57 за баррель

Лондон, 20 июня 2019, 23:21 — REGNUM  Мировые цены на нефть выросли на 5% по отношению к уровню закрытия прошлых торгов, 20 июня передает агентство Reuters.

В настоящий момент нефть марки Brent выросла в цене на $2,77 (4,48%), до $64,59 за баррель. Нефть WTI подорожала на $3,26 (6,04%), до $57,23 за баррель.

К резкому росту цен привела эскалация напряженности на Ближнем Востоке из-за инцидента с беспилотником США, сбитым Ираном в Ормузском проливе.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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