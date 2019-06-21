Рубль усилил позиции «по всем фронтам»

Москва, , 07:10 — REGNUM Торги на Мосбирже открылись 20 июня снижением по иностранным валютам и дешевели к рублю до закрытия торговой сессии. Рубль укрепился к ним на фоне резкого роста нефтяных котировок и общего ослабления доллара США из-за перспективы снижения процентных ставок ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Дополнительную поддержку российской валюте оказывали налоговый период и рост индекса RGBI на 0,52%, до 142,55 пункта.

Рублевые пары на торгах закрылись в глубоком минусе. Пара доллар/рубль снизилась на 1,4%, до 62,89 руб., евро/рубль — на 0,77%, до 71,02 руб., фунт/рубль — на 1,01%, до 79,86 руб.

Цена на нефть сорта Brent подорожала на 3,8%, до 64,78. Причина роста — Иран сбил военный беспилотник США, и реакция США на данный инцидент, что усилило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.

Сегодня, 21 июня, цена на нефть корректируется. Баррель Brent стоит $64,40. После роста выше $63,80 покупателям открылась дорога к уровню $69. Уверенное продвижение к нему позволит российской валюте укрепиться к доллару до 62 руб.

Так как укрепление рубля вызвано геополитическими факторами и разборками Дональда Трампа в Twitter, настроения участников рынка могут измениться в любую минуту.

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