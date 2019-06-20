Рубль готов выйти на новые уровни укрепления

Москва, , 15:28 — REGNUM Российский рубль достиг сегодня, 20 июня, новых максимальных уровней 2019 года по отношению к доллару, а в ближайшие дни может быть готов выйти на новые уровни укрепления и по отношению к евро — хотя, конечно, на международном валютном рынке сейчас «не в чести» именно американская валюта, на фоне чего евро может иметь по сравнению с долларом определённые преимущества, так что евро, скорее всего, не будет терять свои позиции по отношению к рублю так существенно, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Бизнес Инсайдер» Анар Исмаилов.

«За рубль сейчас выступают все возможные факторы. Федрезерв США обозначил вчера вечером, что, хотя и смотрит на экономические реалии США и их главных торговых партнёров позитивнее, чем их видят рынки, а в перспективы рецессии в Федрезерве не слишком верят, но и подстелить заранее «соломки» в форме понижения процентных ставок 1−2 раза до конца года в ФРС готовы.

В том числе и с целью ослабить доллар (хотя в этом признаётся только Трамп). Вероятно, процесс стартует на следующем заседании (оно состоится в конце июля), но доходность казначеек падает заранее, а доллар слабеет со вчерашнего вечера активно к корзине из основных валют и из валют emerging markets», — отметил эксперт.

Параллельно заметен повсеместный позитив на биржах, там ждут притока более «дешёвых» денег от ФРС ‑ и финансовые потоки текут из облигаций в акции — в Америке, Европе, Азии. Ну в России интерес к покупке активов подогрет, «термометр» индексов iMoex и РТС показывает всё выше: видим, как с мая и резиденты, и иностранные инвесторы скупают всё больше и акции российских эмитентов, а не только гарантированные государством ОФЗ в рекордных объёмах».

Тем временем и нефть охотно растёт, по техасской WTI нарисовано на масштабе Daily «двойное дно», а Brent слегка отстала, но нагоняет. Нефти помогает позитив по биржевым индексам, которые теперь «намекают» на мировой рост и на рост спроса, в то время как дефицит предложения поддерживают экспортёры и нагнетаемая антииранская истерия.

«Главы Франции и Германии чётко обозначили перед новым президентом Украины позицию, что Европа продолжит расширять экономическое сотрудничество с Россией, независимо «хорошая» она или «плохая». Итог: доллар будет стремиться к отметке как минимум 62,50 руб за доллар ‑ и может достичь её уже до конца недели, а ближе к июлю рубль может положить «американца» на лопатки ещё плотнее», — полагает Исмаилов.

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