Краткосрочный рост цен на нефть до $65 «возможен»

Москва, , 16:00 — REGNUM Дальнейшее снижение цен на нефть в долгосрочной перспективе, скорее всего, продолжится, но только после преодоления психологического уровня $60 за баррель нефти марки Brent, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын.

Этому будет способствовать общее снижение спроса на нефть, вызванное мировой экономической рецессией. Это косвенно подтверждается заявлением главы ЕЦБ Марио Драги о снижении процентной ставки.

«Поддержку ценовым котировкам оказывают ожидания о прекращении торговой войны между США и Китаем, а также встреча стран ОПЕК+, которая, наконец-то, прояснит судьбу дальнейших договорённостей о сокращении добычи.

Хотя для многих стран добыча нефти и её экспорт остаётся единственным драйвером для развития своей экономики и никто из участников не хочет терять рынки сбыта, даже при снижающихся ценах на нефть, в надежде на их дальнейший рост в будущем на отложенном спросе», — пояснил эксперт.

Поэтому возможен краткосрочный рост цены на нефть марки Brent до $65 за баррель, после чего последует стремительное падение до $60 за баррель, а при преодолении отметки $60 продолжится дальнейшее снижение до $55 за баррель.

«Сегодня, 19 июня, в 17:30 по мск выйдут статистические данные по запасам коммерческой нефти в США от EIA министерства энергетики США. Данные могут оказать значительное влияние на направление движения цены», — отметил Лисицын.

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