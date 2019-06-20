Четверг, 20 Июня 2019 года
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Путин о западных санкциях: Евросоюз потерял $240 млрд, Россия — $50 млрд

Экономика

Надо жить в условиях общепринятых и выполняемых всеми правил, отметил глава государства

Путин о западных санкциях: Евросоюз потерял $240 млрд, Россия — $50 млрд
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
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Москва, 20 июня 2019, 13:38 — REGNUM  С момента введения антироссийских санкций Европейский союз потерял $240 млрд, Россия недополучила $50 млрд, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Галва государства также добавил, что Соединенные Штаты с 2014 года потеряли от ограничительных мер в отношении России $17 млрд, Япония — $27 млрд.

«Моё личное убеждение — надо жить в условиях общепринятых и выполняемых всеми правил», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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Прямая линия с Владимиром Путиным в 2019 году
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