Путин о западных санкциях: Евросоюз потерял $240 млрд, Россия — $50 млрд

Москва, , 13:38 — REGNUM С момента введения антироссийских санкций Европейский союз потерял $240 млрд, Россия недополучила $50 млрд, заявил 20 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «прямой линии».

Галва государства также добавил, что Соединенные Штаты с 2014 года потеряли от ограничительных мер в отношении России $17 млрд, Япония — $27 млрд.

«Моё личное убеждение — надо жить в условиях общепринятых и выполняемых всеми правил», — отметил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 20 июня, проходит «прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Вопросы президенту можно задать, позвонив по телефону на номер «прямой линии» 8−800−200−40−40, отправив SMS — или MMS-сообщение на номер 0−40−40, а также через сайт moskva-putinu.ru и через соответствующее мобильное приложение.

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