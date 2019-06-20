В Новосибирской области обещают снизить тариф на услугу по обращению с ТКО

Новосибирск, , 12:51 — REGNUM В Новосибирской области с 1 июля 2019 года изменится тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами — единый тариф составит 446,82 руб за кубический метр (с учетом НДС) или 88,62 рублей с человека в месяц вместо установленного 92,42 рубля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Это стало возможным благодаря тому, что в феврале правительство страны приняло постановление о снижении платы за негативное воздействие на окружающую среду. Ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду снизились. Это, в свою очередь позволило скорректировать тарифы на захоронение твердых коммунальных отходов организациям, обслуживающим полигоны», — пояснили в «Экологии-Новосибирск» — компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области.

Приказ департамента по тарифам Новосибирской области о снижении единого тарифа подписан 19 июня 2019 года.

«С 1 июля 2019 года тариф регионального оператора по обращению с ТКО снизится на 4,1%. То есть платёж за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами с 1 июля составит 88,62 рублей с человека в месяц вместо ранее установленного 92, 42 рубля. Снижение составило 3 рубля 80 копеек с человека», — уточнила директор компании «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

Напомним, что в Новосибирской области в настоящее время установлен единый тариф на вывоз мусора, — 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля на человека в месяц. В структуру тарифа включены в том числе транспортные расходы и расходы на захоронение ТКО.

Ранее отмечалось, что если на федеральном уровне будет решено исключить ставку НДС из тарифа, то он может составить 388,33 рубля за кубический метр, или 77,02 рубля с человека в месяц.

Читайте также: Новосибирские власти озвучили размер мусорного тарифа для новосибирцев

В апреле 2019 года в отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — было возбуждено дело. По данным ФАС, в ходе мониторинга zakupki.gov.ru было выявлено, что на территории региона компания провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов, что противоречит правилам проведения торгов.

Читайте также: ФАС России занялась «Экологией — Новосибирск», возбуждено дело

Кроме того, в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу сотрудники новосибирской прокуратуры выявили 26 нарушений законодательства, внесли 23 представления и возбудили одно дело об административном правонарушении.

Читайте ранее в этом сюжете: «Мусорная реформа» в Новосибирске: регоператор объяснил десятки нарушений