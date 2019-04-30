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ФАС России занялась «Экологией — Новосибирск», возбуждено дело

Общество

Компания является региональным оператором по обращению с ТКО в Новосибирской области

Новосибирск, 30 апреля 2019, 09:55 — REGNUM  В отношении регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Новосибирской области — ООО «Экология-Новосибирск» — возбуждено дело. Это, как сообщает корреспондент ИА REGNUM, следует из информации, размещённой на сайте Федеральной антимонопольной службы России.

«Антимонопольное ведомство в ходе мониторинга zakupki.gov.ru выявило, что на территории Новосибирской области компания провела закупки у единственного подрядчика на оказание услуг по транспортированию твёрдых коммунальных отходов в регионе, что противоречит правилам проведения торгов», — отмечает на сайте ведомства.

Уточняется, что «Экология-Новосибирск» провела шесть закупок, две из которых завершились заключением контракта с единственным поставщиком.

Первое рассмотрение по делу состоится 14 мая.

Напомним, что в июле 2018 года министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области и ООО «Экология-Новосибирск» заключили соглашение об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — компании был присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новосибирская прокуратура в ходе проверки исполнения управляющими организациями и региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами законов при начислении и взимании с граждан платы за коммунальную услугу, выявила 26 нарушений законодательства. Было внесено 23 представлений и возбуждено одно дело об административном правонарушении. После вмешательства прокуроров 123 гражданам была пересчитана незаконно начисленная плата за вывоз ТКО.

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