Жители РФ назвали главные критерии выбора продуктов питания

Москва, , 09:29 — REGNUM Главным критерием при выборе продуктов питания для большинства жителей России является срок годности (69%). Таковы данные опроса, проведённого исследовательским холдингом «Ромир».

Также важна для граждан при покупке продуктов питания: цена (63%), состав приобретаемого продукта (57%), марка (26%) и страна-производитель (24%).

Качественными 72% опрошенных считают продукты, не содержащие искусственные красители и добавки. Также они должны быть произведены в России (37%) и иметь небольшой срок хранения (42%).

Платить больше за экологически чистые продукты и продукты без ГМО не готовы 68% жителей России. А 40% респондентов не будут переплачивать за качество продуктов питания.

Опрос проведён в мае 2019 года. Опрошены 1500 граждан РФ старше 18 лет во всех федеральных округах.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 69% жителей России считают, что информация на этикетках продуктов питания очень часто недостаточно заметна и легка для восприятия.

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