Объем подписанных на российско-китайском ЭКСПО соглашений составил $25 млрд

Харбин, Китай, , 08:20 — REGNUM Участники шестой российско-китайской выставки ЭКСПО-2019 в китайском Харбине подписали более 380 соглашений на общую сумму около $25 млрд. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян (КНР) Ван Инчунь.

«Количество подписанных соглашений превысило 380, общая сумма составила более 170 млрд юаней (порядка $25 млрд)», — цитирует ТАСС председателя комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, ЭКСПО приурочено к 70-летию установления между СССР и Китаем дипломатических отношений и преемственности к этой дате нынешних связей между РФ и КНР. Целью выставки является содействие дальнейшему расширению товарооборота между двумя странами, а также развитие двустороннего приграничного сотрудничества.

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