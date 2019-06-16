В Харбине открылось российско-китайское ЭКСПО

Харбин, Китай, , 22:01 — REGNUM В Харбине, административном центре пограничной провинции Хэйлунцзян на северо-востоке КНР, открылась шестая российско-китайская выставка ЭКСПО, которая стала первым событием в двусторонних отношениях после подписания в Москве Совместного заявления двух стран о стратегическом партнерстве, сообщает 16 июня Синьхуа.

Целью ЭКСПО является содействие дальнейшему расширению товарооборота между Россией и КНР, а также развитие двустороннего приграничного сотрудничества. Выставка направлена на практическую реализацию основных положений московского Совместного заявления и будет играть важную роль в повышении уровня российско-китайского сотрудничества и отношений.

ЭКСПО также приурочено к 70-летию установления между СССР и КНР дипломатических отношений и преемственности к этой дате нынешних связей между Россией и Китаем.

Глава провинциального Комитета содействия развитию международной торговли Хэйлунцзяна Ван Ичунь сформулировал главную тему мероприятия «Китайско-российское региональное сотрудничество: возможности, потенциал, будущее». Регионы обеих стран имеют широкое представительство на ЭКСПО, где представлены 1246 китайских и 137 российских предприятий. Почетными гостями выставки были выбраны два региона — Республика Саха (Якутия) с российской стороны и южная, наиболее развитая провинция Гуандун с китайской.

В сфере интересов харбинского ЭКСПО, по словам главы Управления по развитию внешней торговли министерства коммерции КНР У Чжэпина, находятся горнодобывающая промышленность, лесоводство, таможенное дело, наука и техника, образование, финансы и другие сферы двусторонних отношений.

Специалист Академии общественных наук Китая (АОНК) Лу Наньцюань отмечает существенный прогресс в российско-китайских торгово-экономических взаимоотношениях, указывая на совершенствование структуры торговли.

Символично, что в выставке принимают участие представители соседних через Амур городов Благовещенска и Хэйхэ, которые совсем недавно соединил автомобильный мост.