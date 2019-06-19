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Фондовый рынок США «затаился» перед заявлением ФРС

Экономика

Индексы Уолл-стрит вернулись к стартовым отметкам

Фондовый рынок США «затаился» перед заявлением ФРС
Нью-Йоркская фондовая биржа

Нью-Йорк, США, 19 июня 2019, 22:08 — REGNUM  Индексы фондового рынка США вернулись к стартовым отметкам перед публикацией заявления Федеральной резервной системы, 19 июня передает агентство Reuters.

К середине дня торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 14,70 пункта (0,06%), до 26 480,24 пункта, индекс S&P 500 снизился на 0,77 пункта (0,03%), до 2916,98 пункта, индекс Nasdaq снизился на 5,34 пункта (0,07%), до 7948,54 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение нескольких дней индексы Уолл-стрит росли в ожидании возможного заявления ФРС США о снижении базовой процентной ставки.

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