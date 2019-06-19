Индексы Уолл-стрит открылись в «зеленой зоне» в день заседания ФРС США

Нью-Йорк, США, , 17:33 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги в небольшом плюсе в день заседания Федеральной резервной системы, 19 июня передает агентство Reuters.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 24,62 пункта (0,09%), до 26 490,16 пункта, индекс S&P 500 вырос на 2,80 пункта (0,10%), на 2920,55 пункта, индекс Nasdaq вырос на 16,37 пункта (0,21%), до 7970,26 пункта.

На настроение рынка влияет ожидание заявлений ФРС США о грядущем снижении базовой процентной ставки.

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