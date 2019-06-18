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«Мы верим в снижение ставки» — Уолл-стрит растет перед заседанием ФРС США

Экономика

«Каждый надеется, что это может произойти на следующей встрече в конце июля»

Нью-Йорк, США, 18 июня 2019, 18:10 — REGNUM  Основные индексы Уолл-стрит растут перед заседанием ФРС США, от которого многие ожидают заявлений о будущем снижении базовой процентной ставки, 18 июня передает агентство Reuters.

Через час после открытия рынка индекс Dow Jones вырос на 316,31 пункта (1,21%), до 26 428,84 пункта, индекс S&P 500 вырос на 33,71 пункта (1,17%), до 2923,38 пункта, индекс Nasdaq вырос на 139,36 пункта (1,78%), до 7984,39 пункта.

«Мы верим в снижение ставки в сентябре, но каждый надеется, что это может произойти на следующей встрече в конце июля», — сообщил журналистам главный экономический советник Keel Point Стивен Сканке.

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Фондовый рынок
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