Польша тоже будет требовать компенсацию за российскую «загрязнённую» нефть

Варшава, , 16:32 — REGNUM Польша оценивает в 1 млн тонн объем некондиционной российской нефти («загрязнённой» хлорорганикой), поступившей по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил полномочный представитель правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

«Идет спор об объеме загрязненной нефти. Польша оценивает его в около 1 млн тонн. Русские говорят, что меньше, потому что поляки начали смешивать загрязненное сырье с чистым. Это действительно спорный вопрос», — цитирует польского чиновника издание Biznes Alert.

Наимский отметил, что в ходе переговоров с Россией «или будет мирное решение, или дело закончится в суде». По его словам, очистка трубопроводной системы Польши от некондиционной российской нефти займёт еще 5−6 месяцев.

Напомним, 19 апреля белорусский госконцерн «Белнефтехим» сообщил о кратном превышении хлорорганических соединений в российской нефти, поступившей из России по нефтепроводу «Дружба». Были заблокированы поставки нефти на НПЗ в Белоруссии и странах Евросоюза. «Роснефть» начала откачку некондиционной нефти, а также переговоры с зарубежными клиентами.

В ходе состоявшихся переговоров представители Белоруссии и Польши заявили о намерении истребовать компенсации за поставки «загрязнённой» хлорорганикой нефти. Российские правоохранительные органы задержали предпринимателей, обвиняемых в сбросе некондиционной нефти в магистральный нефтепровод.

В результате этого были приостановлены поставки нефти по «Дружбе» в ряд стран, в том числе в Польшу, Венгрию, Словакию, Чехию и Германию. Белоруссия и Польша заявили, что рассчитывают получить компенсации за поставки некачественного сырья.

По уголовному делу проходят гендиректор ООО «Нефтеперевалка» Светлана Балабай, заместитель гендиректора ООО «Нефтеперевалка» Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО «Петронефть Актив» Владимир Жоголев, заместитель директора ООО «Магистраль» Сергей Баландин. По делу проходят также Роман Ружечко, Роман Трушев, Владимир Матюхин, Дмитрий Никишов, Роман Гладков и Роман Якушев. Некоторые из них скрылись от следствия, в отношении остальных избраны разные меры пресечения. Дело находится в Самарском районном суде.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявлял, что компенсации потребителям выплатит «Транснефть». При этом оператор «Дружбы» может рассчитывать на возмещение своих расходов.

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Тем временем Александр Лукашенко обострил проблему переговоров по компенсации для белорусских НПЗ. Совмин Белоруссии провёл переговоры с потенциальными поставщиками нефти в Белоруссию из Нигерии, Азербайджана, Казахстана и других стран.