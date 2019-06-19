У рубля есть потенциал на «ползучее укрепление»

Москва, , 15:52 — REGNUM Перспективы курса российского рубля на конец текущей недели напрямую будут зависеть от того, что именно скажет глава ФРС США Джером Пауэлл на своём брифинге, который состоится 19 июня после завершения двухдневного заседания ФРС США. На заседании ведущий финансовый регулятор мировой экономики расскажет о своём понимании экономической ситуации в американской экономике и объявит всему инвестиционному миру о перспективах монетарной политики в США, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов.

«От выступления Пауэлла будут зависеть курсы мировых валютных пар, будет зависеть американский и глобальный рынок капитала в мире, будет зависеть и интерес глобальных инвесторов к рисковым активам. Применительно к курсу российского рубля ожидается, что по итогам заседания ФРС США рынки получат некоторое представление о текущей ситуации, но все точки над «i» расставлены так и не будут», — полагает эксперт.

По его мнению, это может привести к новой волне укрепления курса российской национальной валюты в среднесрочном периоде при развитии позитивного для рынков сценария.

Курс российского рубля может укрепиться выше уровней в 63,36 — 63,63 рубля за доллар, но успех этот может быть кратковременным, и в результате до окончания июня снова можно будет увидеть стоимость доллара США на текущих уровнях в диапазоне между 64,0 — 65,00 руб./доллар, но это не критично.

«Сейчас у рубля, несмотря на внешние и внутренние вызовы, есть некоторый потенциал к сохранению курса на ползучее укрепление по отношению к американскому доллару США и курсу евро. В противном случае не исключена новая волна неопределённости», — полагает Блинов.

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