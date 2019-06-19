Рубль оказался в «интригующей» ситуации

Москва, , 12:54 — REGNUM Стремительное укрепление российской валюты, которое 18 июня происходило, даже несмотря на публикацию разочаровывающих данных о резком замедлении в российском промышленном производстве, подошло к психологически важному барьеру в 64 рубля за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

По его мнению, это очень интригующая ситуация, потому что именно сегодня, 19 июня, взгляды участников рынка будут прикованы к итогам заседания крупнейшего на планете национального финансового регулятора — Федеральной резервной системы.

«Основной интерес участников торгов представляет пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла 19 июня в 21:30 по мск, в ходе которой он сообщит, как регулятор планирует реагировать на ухудшение ситуации в американской и мировой экономике», — отметил эксперт.

Если ФРС на фоне неожиданного улучшения ситуации в американо-китайском торговом противостоянии решит занять более выжидательную, чем того ожидают рынки, позицию и не просигнализирует о скором смягчении монетарной политики, курс американского доллара резко вырастет.

«Рубль после относительно спокойного дня торгуется в диапазоне 63,90−64,50. Но, несмотря на подросшие нефтяные цены, может оказаться во власти спекулятивных настроений и резко снизиться к доллару США, отскочив от психологической отметки 64», — считает Будаев.

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