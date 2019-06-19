Среда, 19 Июня 2019 года
12:58:35 МСК

Рубль оказался в «интригующей» ситуации

Экономика

Российская валюта подошла к психологическому барьеру 64

Рубль оказался в «интригующей» ситуации
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рубли

Москва, 19 июня 2019, 12:54 — REGNUM  Стремительное укрепление российской валюты, которое 18 июня происходило, даже несмотря на публикацию разочаровывающих данных о резком замедлении в российском промышленном производстве, подошло к психологически важному барьеру в 64 рубля за американский доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Дмитрий Будаев.

По его мнению, это очень интригующая ситуация, потому что именно сегодня, 19 июня, взгляды участников рынка будут прикованы к итогам заседания крупнейшего на планете национального финансового регулятора — Федеральной резервной системы.

«Основной интерес участников торгов представляет пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла 19 июня в 21:30 по мск, в ходе которой он сообщит, как регулятор планирует реагировать на ухудшение ситуации в американской и мировой экономике», — отметил эксперт.

Если ФРС на фоне неожиданного улучшения ситуации в американо-китайском торговом противостоянии решит занять более выжидательную, чем того ожидают рынки, позицию и не просигнализирует о скором смягчении монетарной политики, курс американского доллара резко вырастет.

«Рубль после относительно спокойного дня торгуется в диапазоне 63,90−64,50. Но, несмотря на подросшие нефтяные цены, может оказаться во власти спекулятивных настроений и резко снизиться к доллару США, отскочив от психологической отметки 64», — считает Будаев.

Читайте также: Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и Китая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Курсы валют
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить