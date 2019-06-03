Минстрой РФ призвал отказаться от установки счётчиков тепла

Москва, , 09:38 — REGNUM В России могут отменить обязательную установку индивидуальных счётчиков тепла в новостройках. Такое предложение поступило от Минстроя РФ, пишет «Российская газета».

По мнению министерства, это нужно сделать по нескольким причинам. Во-первых, приборы учета тепла стоят слишком дорого, при этом экономические стимулы для их установки низкие.

Во-вторых, некоторые граждане перекрывают вентили в своих квартирах. Тем самым за тепло и их квартирах платят соседи, и возникают конфликты.

В-третьих, сам принцип подсчета тепла, которое уходит на обогрев квартир, вызывает сомнения.

Предложение Минстроя РФ разослано в Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС. Этот вопрос планируется обсудить на заседании межведомственной рабочей группы в июне.

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Как сообщало ИА REGNUM, Минстрой России предложил ввести в квартирах индивидуальный учет тепла в октябре 2018 года. Проект соответствующего постановления был внесен на утверждение в правительство.

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