Синергетический эффект никто не отменял: о санкциях

Москва, , 13:52 — REGNUM В любых отношениях — санкции это или нет — на уровне людей или целых государств, прекращение каких-либо отношений ведёт к постепенному поиску новых партнеров или экономических агентов. Таким образом, со временем ситуация с санкциями постепенно стабилизируется, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова.

«Именно в соответствии с таким сценарием можно охарактеризовать текущую ситуацию и влияние санкций как Европы, так и России. Тем не менее, ещё Отто фон Бисмарк говорил: хорошие отношения между Россией и Германией являются залогом здоровья всей Европы. Сюда же можно отнести и экономическую составляющую», — отметила эксперт.

Стоит напомнить, что ЕС являлась основным торговым партнёром России с 49,5% всего товарооборота. За последние пять лет это значение снизилось до 42%, что является значительным убытком для обеих сторон. Конечно, и экономика России будет развиваться с учётом существующих трений с Европой и другим западным миром, и Европа смогла найти новые рынки сбыта для своей продукции, но никто не отменял синергетический эффект, который можно получить за счёт совместного производства, труда и взаимодействия.

«К сожалению, мир стал эгоистичным с точки зрения завоевания новых рынков, передела существующих, и нового международного разделения труда. Каждый действует за себя, отвоевывая свое место под солнцем, используя наработанный потенциал прошлых лет.

История уже показывала много раз, что такое развитие не приносит желаемых результатов ни одной из сторон, но для понимания этого феномена должно пройти время. А пока российской экономике важно в достаточной степени развивать отечественные стратегические отрасли, включая агропромышленный сектор, для наращивания устойчивого экономического роста», — пояснила Новикова.

За последние годы Россия достигла существенного снижения поставок импортной продукции, в 2018 году объем импорта составил $228 млрд, что больше 2017 года на $1 млрд, но меньше на $90 млрд в сравнении с 2013 годом до объявления странами санкционной войны. Россия переориентировалась на более активное сотрудничество с Китаем, который стал главным торговым партнёром страны с 15% всего торгового оборота.

«Тем не менее, Россия продолжает большей частью импортировать техническое оборудование, машины и другую продукцию высоко технологического уровня, что указывает на массу нерешенных проблем в самой структуре экономики (зависимость от ресурсных поставок в экспорте страны), а также недостаток технологического потенциала.

Самое главное заключается в том, что Россия в состоянии решить эти проблемы, и история пятилеток и индустриализации страны тому подтверждение, но важно выработать механизм, который поможет в решении поставленных задач», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заяввиа, что агропромышленный рынок Европейского союза показал выдающуюся устойчивость к ответным санкциям со стороны России.

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