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Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ

Экономика

Агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость, считает Могерини

Могерини заявила об адаптации экономики Евросоюза к контрсанкциям РФ
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Брюссель, 19 июня 2019, 11:24 — REGNUM  Агропромышленный рынок Европейского союза показал устойчивость к ответным санкциям со стороны России, заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

«Несмотря на трудности, вызванные российским продовольственным эмбарго, агропродовольственный экспорт Евросоюза показал выдающуюся устойчивость», — цитирует пресс-служба Европарламента Могерини.

По ее словам, большинство затронутых российскими ограничительными мерами секторов смогли найти альтернативные рынки.

Как сообщало ИА REGNUM, антироссийские санкции США и ЕС были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году и после неоднократно продлевались. В ответ Россия вела ответные меры.

Отметим, что в странах Евросоюза уже не раз заявляли о больших потерях, которые страны несут в связи с ограничительными мерами в отношении Москвы. Так, антироссийские санкции рикошетом ударили по Германии — потери страны из-за санкций составляют 40% всего ущерба, который несут государства ЕС.

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Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
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