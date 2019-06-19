Рубль укрепляется на новостях о встрече лидеров США и Китая

Москва, , 09:57 — REGNUM Информация, неожиданно появившаяся 18 июня о встрече президента США Дональда Трампа и руководителя КНР Си Цзиньпина в рамках саммита G20, взбудоражила рынки, заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора по науке департамента образования Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Уверенность в прогрессе предстоящих переговоров спровоцировала интерес к рисковым активам. Нефтяные фьючерсы резко выросли более чем на $2 по обоим эталонным сортам и к текущему моменту удерживаются в районе достигнутых максимумов. Североморская смесь Brent торгуется по $61.50, а легкий американский сорт WTI — по $54.20.

Нефтяное ралли привело к укреплению российского рубля. Курс доллара на Московской бирже уходил ниже 64 руб., а евро в район 71.50 руб. На таких уровнях валюты торговались в I квартале 2019 года», — пояснил эксперт.

Сегодня, 19 июня, ключевым событием станет заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США, которое может оказать заметное влияние на позиции американской валюты по широкому спектру. И это, безусловно, отразиться на локальном рынке. Также участники рынка будут внимательно отслеживать дополнительную информацию о возможных американо-китайских переговорах, направленных на разрешение торгового конфликта.

«Наиболее заметные движения на рынках можно ожидать после 21:00 мск, когда станут известны результаты заседания ФРС США. До этого момента доллар против рубля будет консолидироваться в диапазоне 63,75 — 64,30 руб., а евро, вероятнее всего, не выйдет за границы 71,35 — 72,00 руб.», — считает Егоров.

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