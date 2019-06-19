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Сумма экспорта электроэнергии из Таджикистана выросла в январе–мае на 52%

Экономика

Таджикистан поставляет электроэнергию в Киргизию, Афганистан и Узбекистан

Душанбе, 19 июня 2019, 12:54 — REGNUM  Сумма экспорта электроэнергии из Таджикистана по итогам января-мая 2019 года составила $26,3 млн, что на 52,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 19 июня сообщает издание «Авеста».

Отмечается, что Таджикистан поставил электроэнергию в Киргизию, Афганистан и Узбекистан. Данные по показателям экспорта в разрезе стран не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, ежесуточно Таджикистан отправляет на экспорт в соседние страны 11 млн кВт∙ч. По итогам 1 мая в Узбекистан экспортировано 6,2 млн кВт∙ч, в Афганистан — 4,5 млн кВт∙ч, в Киргизию — 400 тыс. кВт∙ч. В летний период в стране ежедневно вырабатывает около 55 млн кВт∙ч.

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Экономика Таджикистана
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