Таджикистан ежедневно экспортирует 11 млн кВт•ч электроэнергии

Душанбе, , 18:13 — REGNUM Ежесуточно Таджикистан отправляет на экспорт в соседние страны более 11 млн кВт•ч электроэнергии. Большая часть электричества приходится на Узбекистан.

Так, за 1 мая 2019 года в Узбекистан экспортировано 6,2 млн кВт•ч электроэнергии. В Афганистан — 4,5 млн кВт•ч, в Киргизию — 400 тыс. кВт•ч.

По информации источника «Авеста», в зависимости от погодных условий и потребностей на сегодняшний день в стране ежесуточно вырабатывается 53−55 млн кВт•ч электроэнергии.

Ранее энергохолдинг «Барки точик» сообщил, что в весенне-летний период 2019 года сможет поставить Афганистану и Узбекистану больше, чем за аналогичный период 2018 года. Согласно предварительным договоренностям между странами, объем экспорта составит около 3,2 млрд кВт•ч электроэнергии: по 1,6 млрд кВт•ч в Узбекистан и Афганистан.

По словам таджикистанских энергетиков, производство электроэнергии в весенне-летний период увеличится за счет новых энергетических мощностей, введенных в 2019 году, а также за счет достаточного количества выпавшего снега в высокогорьях Таджикистана.

Экспорт электроэнергии в 2018 году, по данным министерства энергетики и водных ресурсов Таджикистана, составил более 2,4 млрд кВт•ч. Прибыль — 77 млн долларов.

Напомним, что в 2018 году Афганистан платил Таджикистану за 1 киловатт электроэнергии — 4,11 цента, Узбекистан — 2 цента.