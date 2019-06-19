В аэропорт «Пулково» могут проложить подземную железную дорогу

Санкт-Петербург, , 10:46 — REGNUM Вместо замороженного проекта «аэроэкспресса» до аэропорта «Пулково» могут проложить подземную железную дорогу. Такой вариант обсуждают власти РФ, Санкт-Петербурга и руководство ОАО РЖД.

«Речь идет об использовании существующего пригородного движения от Витебского вокзала со строительством дороги под землей до терминала Пулково и ее соединении с платформой Лигово», — пишет 19 июня «КоммерсантЪ» со ссылкой на свои источники.

Напомним, что Витебский вокзал также должен был стать конечной станцией «аэроэкспресса», хотя РЖД предлагали для этой цели Балтийский вокзал.

Новый проект, который не менее чем на 40% дороже «аэроэкспресса», может быть реализован за счет федеральных средств. Транзитный характер проекта позволит увеличить пассажиропоток проходящих через «Пулково» пригородных поездов за счет тех, кто направляется в Ленобласть или едет в обратном направлении. Это в свою очередь, приведет к удешевлению билета до аэропорта, стоимость которого не превысит 100 рублей.

Помимо задействования существующих железнодорожных путей от Витебского вокзала дополнительно может быть построено около 15 км путей, в основном проходящих по тоннелям и мостам.

«Подземная остановка может появиться в зоне терминала Пулково, а далее линия пройдет под землей аэропорта и соединится с существующей платформой «Лигово», — отмечает издание.

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Напомним, 7 февраля 2019 года комитет по инвестициям Смольного отменил конкурс на создание скоростной железнодорожной ветки от Витебского вокзала в международный аэропорт «Пулково». Проект собирались осуществить на принципах концессии. Считалось, что он обойдется в 18,8 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей, а остальное добавит бюджет.

Ранее, вместе с «аэроэкспрессом», рассматривалась возможность продлить до «Пулково» первую (красную) линию метро или построить в аэропорт линию наземного скоростного трамвая.

По прогнозу, пассажиропоток в «Пулково» к 2039 году достигнет 35 млн пассажиров, а уже в 2025 году составит 25 млн пассажиров.

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