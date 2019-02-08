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В Смольном обещают сохранить проект «аэроэкспресса»

Экономика

Ревизия проекта должна завершиться весной

Санкт-Петербург, 8 февраля 2019, 14:49 — REGNUM  Власти Санкт-Петербурга не закрывают проект «аэроэкспресса» до аэропорта «Пулково», однако намерены пересмотреть его условия.

Напомним, 7 февраля комитет по инвестициям решил отменить конкурс на создание скоростной железнодорожной ветки от Витебского вокзала в международный аэропорт «Пулково». Итоги конкурса должны были подвести 8 февраля.

Как сообщает «Деловой Петербург», сегодня вице-губернатор города Эдуард Батанов заявил журналистам: «Мы должны оптимизировать трассировку, понять на берегу, во сколько обойдутся затраты на выкуп земельных участков».

По его словам, ревизия проекта закончится уже к весне. Батанов считает, что обеспечить доставку пассажиров в аэропорт и их вывоз оттуда можно только внеуличным транспортом.

Ранее, вместе с «аэроэкспрессом», рассматривалась возможность продлить до «Пулково» первую (красную) линию метро или построить в аэропорт линию наземного скоростного трамвая.

«Правительство города приняло решение провести дополнительную работу по сравнению существующих альтернативных вариантов улучшения транспортного сообщения с аэропортом «Пулково» в рамках комплексного развития данной территории», — отметили ранее в комитете по инвестициям, объясняя отмену конкурса на «аэроэкспресс».

Проект собирались осуществить на принципах концессии. Считалось, что он обойдется в 18,8 млрд рублей, при этом объем частных инвестиций составит не менее 8,8 млрд рублей, а остальное добавит бюджет.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Петербурга отменили конкурс на аэроэкспресс до «Пулково»

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Инвестиционные проекты на территории Санкт-Петербурга
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