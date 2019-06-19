Рублю помогли укрепить позиции Трамп и Драги

Москва, , 07:06 — REGNUM Рубль 18 июня в очередной раз завершил торги в плюсе по отношению к иностранным валютам. Пара доллар/рубль снизилась на 0,47%, до 64,02 руб., евро/рубль — на 0,63%, до 71,70 руб., фунт/рубль — 0,15%, до 80,47 руб. Его укрепление вызвали: резкий рост нефтяных котировок, обвал евро на «Форекс», а также повышение индекса государственных облигаций России (RGBI, +0,09%), заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Главными ньюсмейкерами для всех рынков 18 июня стали президент США Дональд Трамп и глава ЕЦБ Марио Драги. Трамп сообщил, что проведет «расширенную встречу» с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Драги заявил, что снижение уровня основных процентных ставок остается частью инструментария ЕЦБ. Если перспективы развития экономики не улучшатся, то они прибегнут к смягчению монетарной политики.

На заявлениях Трампа и Драги нефть марки Brent подорожала на 4,25%, до $62,80, пара евро/доллар рухнула на 60 пунктов, до 1,1181. На этом фоне курс доллара снижался до 63,91 руб., курс евро — до 71,55 руб.

Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена скорректировалась после вчерашнего ралли. Покупатели встретились с сопротивлением на уровне $62,60. Оно является промежуточным, поэтому после консолидации ожидается дальнейшее повышение нефтяных котировок до $63,92.

Кроме нефтяного рынка рубль сегодня будет получать поддержку от налогового периода и аукционов Минфина РФ. Продавцы в долларе нацелились в 63,65 руб. Последняя ключевая поддержка на пути к уровню 63 руб. Пара евро/рубль прошла все поддержки. Ближайший целевой уровень для евро находится на уровне 71,15 руб.

В центре внимания участников рынка 19 июня находятся два события: оглашение решения ФРС США по ставкам и отчет минэнерго США по запасам нефти.

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