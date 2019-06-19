Цены на нефть резко подскочили на 4,25%

Москва, , 07:13 — REGNUM По итогам дня 18 июня баррель нефти марки Brent подорожал на 2,07%, до $62,23. На американской сессии цена повышалась до $62,81. Резкий рост цен на 4,25% внутри дня вызвало сообщение президента США Дональда Трампа, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Трамп заявил о том, что он проведет «расширенную встречу» с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), за минувшую неделю запасы сырой нефти в США сократились на 812 тыс. баррелей. Аналогичный отчет 19 июня представит минэнерго США. По прогнозам ожидается сокращение запасов нефти на 1,5 млн баррелей.

Сегодня, 19 июня, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе. Цена скорректировалась после вчерашнего ралли. Покупатели встретились с сопротивлением на уровне $62,60.

Оно является промежуточным, поэтому после консолидации ожидается дальнейшее повышение нефтяных котировок до $63,90. Если покупатели до конца недели смогут закрепиться выше $62,95, то тогда можно ожидать восстановления цен на Brent до $66,25.

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