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Нефть Brent держится выше $62 за баррель

Экономика

WTI оценивается в $54 за баррель

Лондон, 18 июня 2019, 19:32 — REGNUM  Мировые цены на нефть поднялись примерно на 3% из-за напряженности на Ближнем Востоке, 18 июня передает агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent подорожала на $1,26 (2,07%) за баррель, до $62,20 за баррель. Ранее в ходе торгов «мировой эталон» достиг максимума в $62,81 за баррель.

Нефть марки WTI выросла в цене на $1,85 за баррель (3,55%), до $54,02 за баррель. В ходе торгов марка достигла максимума в $54,51 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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