Рубль поддерживает «высокий спрос» на российские активы

Москва, , 16:08 — REGNUM Валютная пара доллар/рубль на прошлой торговой сессии обновила минимум 64,69, тем самым подтвердила слом краткосрочного восходящего тренда, однако последняя надежда у быков осталась. Если минимум вчерашнего дня (17 июня) не будет обновлен и котировки уйдут вверх, тогда бычий сценарий может восстановиться, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Тем не менее если учитывать новостной фон, вероятность развития бычьего сценария мала. Сейчас рубль поддерживает в основном высокий спрос на российские активы, несмотря на недавнее снижение ключевой процентной ставки до 7,5%. Индекс RGBI торгуется около уровня 141 пункта, а в среду состоится очередное размещение ОФЗ Минфином РФ. Спрос, вероятно, будет высоким.

«В свою очередь, ключевым риском для рубля является пересмотр сделки ОПЕК+, который должен произойти в конце июня — начале июля. Сохраняется вероятность, что сделка продлена не будет, тогда цены на пойдут вниз, а вслед за ними начнет снижаться рубль. До встречи ОПЕК+ сильного изменения стоимости рубля ожидать не стоит», — считает эксперт.

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