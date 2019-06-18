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Нефть WTI выросла в цене на 4% на волне «торгового оптимизма»

Экономика

Brent поднялась до $62,28 за баррель

Нефть WTI выросла в цене на 4% на волне «торгового оптимизма»
Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Лондон, 18 июня 2019, 23:47 — REGNUM  Мировые цены на нефть продолжают расти на волне ожиданий торговой сделки США и Китая, которая может предотвратить снижение глобального спроса, 18 июня передаёт агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,34 (2,20%), до $62,28 за баррель. Нефть WTI поднялась на $2,10 (4,03%), до $54,27 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящие переговоры с главой КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в Японии, от которых ждут прекращения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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