Нефть WTI выросла в цене на 4% на волне «торгового оптимизма»

Лондон, , 23:47 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают расти на волне ожиданий торговой сделки США и Китая, которая может предотвратить снижение глобального спроса, 18 июня передаёт агентство Reuters.

К настоящему моменту нефть марки Brent выросла в цене на $1,34 (2,20%), до $62,28 за баррель. Нефть WTI поднялась на $2,10 (4,03%), до $54,27 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подтвердил предстоящие переговоры с главой КНР Си Цзиньпином на саммите G-20 в Японии, от которых ждут прекращения торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.

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