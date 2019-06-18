Рынком нефти «управляют слухи»

Лондон, , 19:46 — REGNUM На динамику нефтяных цен в настоящий момент оказывают особенно сильное влияние новости о событиях на Ближнем Востоке, торговых спорах США и Китая и множестве других факторов риска, 18 июня передает агентство Reuters.

«Сейчас это рынок, управляемый слухами. Если (США и Китай — прим. ИА REGNUM ) смогут достичь торгового разрешения, это поможет росту мировой экономики и, следовательно, спросу на нефть», — сообщил представитель Tradition Energy Джин Макджиллиан.

К настоящему моменту цены на нефть упали более чем на 15% с апрельских максимумов текущего года, однако Brent всё ещё держится выше «психологической отметки» $60 за баррель.

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